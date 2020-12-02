В 2021 году в Крыму установят 300 комплексов фиксации нарушений ПДД

Это приведет к меньшему показателю нарушений на полуострове Фото: Михаил ФРОЛОВ

В следующем году на полуострове нарушать правила дорожного движения станет еще сложнее. Как сообщил начальник Центра автоматизированной фиксации фиксации админправонарушений УГИБДД МВД по РК Дмитрий Леонтьев, в 2021 году в Крыму установят 300 дополнительных комплексов фиксации нарушений.

- Как показывает практика, на тех участках дороги, где установлены комплексы фиксации, уменьшилась скорость потока, водители лучше соблюдают дистанцию, что в целом приводит к снижению аварийности, - отметил начальник в эфире радио «Крым».

Многие комплексы будут установлены в тех местах, где водители не пропускают пешеходов на нерегулируемых переходах.

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