Стало известно, как в крымских школах пройдут новогодние утренники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма предложили руководителям школ и детских садов распределить между детьми роли Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.

- Самый актуальный вопрос для родителей на сегодняшний день: будут ли новогодние праздники, когда массовые мероприятия запрещены. Новогодние праздники будут в каждом классном коллективе. «Помолодеют» Дед Мороз и Снегурочка, поскольку все сценарные роли будут исполнять дети, - объяснила министр образования, науки и молодежи региона Валентина Лаврик во время традиционного утреннего оперштаба по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава Крыма Сергей Аксенов идею одобрил, но напомнил о важности соблюдения профилактических мер.

- Только личная внимательность и дисциплина – масочный режим, мытье рук. Соблюдение требований Роспотребнадзора – залог того, что вы не принесете эту заразу домой, - подчеркнул Аксенов.

Напомним, из-за коронавируса в симферопольских школах отменили все массовые новогодние мероприятия. Но для каждого класса в отдельности учителя могут устроить небольшой праздник в честь окончания второй четверти учебного года.

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