В декабре для жителей Крыма пройдет 700 ярмарок

Ярмарки пройдут в городах и селах Крыма. Фото: Архив "КП".

Уже в декабре в городах и селах Крыма пройдет больше 700 ярмарок по продаже сельхозпродукции.

Как сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Крыма, сельхозтоваропроизводителям предлагают принять участие в ярмарочной торговле.

Розничные цены на сельхозпродукцию на ярмарках не превышают цены, рекомендуемые Минпромом Крыма. Они даже ниже среднерыночных цен в соответствующих городских округах и муниципальных районах, пишет «Крымское информационное агентство».

На ярмарочных мероприятиях, проводимых в городах Ялта, Феодосия, Судак, Белогорском, Симферопольском и Первомайском районах, картофель можно купить за 20 рублей капусту за 13 рублей, морковку и лук за 8 и 15 рублей соответственно.

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