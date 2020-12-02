В Крыму на дистанционное обучение отправили больше 2 тысяч школьников. Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму на домашнее обучение отправили 2 тысячи 301 школьника. Помимо этого, в изоляции сейчас находится 613 детсадовцев.

Полностью на карантин в Крыму закрыли детский сад и две школы. Также по домам распустили 20 групп дошкольного образования и 86 классов в 39 учреждениях общего образования.

- Всего на «удаленке» 613 дошкольников и 2 тысячи 301 школьник, - уточнила министр образования Крыма Валентина Лаврик во время оперштаба по коронавирусу.

Напомним, запрет на проведение массовых мероприятий практически никак не отразится на традиционных новогодних утренниках, проводимых в школах. Единственное, чем может отличаться праздник, - сценарием: в этом году роли Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев распределят между детьми.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50