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Глава Крыма заявил, что дистанционного обучения не будет

По его словам, на карантине качество образования снизится
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Крымских школьников не отправят на дистанционное обучение.

Крымских школьников не отправят на дистанционное обучение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымских школьников не отправят на дистанционное обучение, поскольку для этого нет оснований.

- Из-за этого будет нарушаться качество образования, об этом говорят и медики. Тем более в школах контролируется безопасность детей, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов во время утреннего заседания по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

Напомним, на данный момент в Крыму полностью закрыли на карантин детский сад и две школы. А на домашнее обучение отправили 2 тысячи 301 школьника и 613 малышей.

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