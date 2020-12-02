Глава Крыма заявил, что дистанционного обучения не будет

Крымских школьников не отправят на дистанционное обучение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымских школьников не отправят на дистанционное обучение, поскольку для этого нет оснований.

- Из-за этого будет нарушаться качество образования, об этом говорят и медики. Тем более в школах контролируется безопасность детей, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов во время утреннего заседания по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

Напомним, на данный момент в Крыму полностью закрыли на карантин детский сад и две школы. А на домашнее обучение отправили 2 тысячи 301 школьника и 613 малышей.

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