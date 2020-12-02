Грузопоток по железной дороге на Крымском мосту вырос на 70%

За полгода существенно увеличился прием груженых вагонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С момента запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объем грузоперевозок на полуострове вырос на 71 процент, сообщили в пресс-службе КЖД.

За полгода существенно увеличился прием груженых вагонов на ФГУП «КЖД».

- На сегодняшний день грузооборот увеличился на 71% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, - отмечают в пресс-службе предприятия.

После открытия грузового движения по железнодорожным путям Крымского моста прием грузов достиг 127,7 тысячи тонн, а это на 161 процент превышает показатели прошлого года.

В основном в республику по железной дороге доставляют лесоматериалы, строительные грузы, зерно, нефтепродукты и цемент, а самым востребованным грузом специалисты называют щебень. Его разгружают на станциях Евпатория товарная, Керчь, Айвазовская и Бахчисарай.

Как отмечают на предприятии, запуск грузоперевозок железнодорожным транспортом поспособствовал сокращению сроков доставки грузов, а также помог снизить нагрузку на автодорожную инфраструктуру.

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