С болеющими коронавирусом дома врачи будут общаться через call-центр

Медики будут консультировать пациентов с COVID-19 по телефону Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство здравоохранения Крыма запустит единый call-центр «Врач-пациент» дя консультирования лечения на дому. По всем вопросам, связанным с COVID-19, следует звонить на единый номер 122.

- В ближайшее время нами будет организован единый call-центр для контроля за состоянием пациентов, которые проходят лечение на дому, - сообщил министр здравоохранения Александр Остапенко. - По вопросам новой коронавирусной инфекции действует единая справочная служба «122».

За последнюю неделю ноября количество обращений в Минздрав Крыма выросло на 25%, в том числе на 54% - по коронавирусной инфекции.

Всего на дому проходят лечение 2271 из 3456 пациентов, что составляет 66% от общего количества инфицированных. В медицинские организации поступают препараты для лечения больных коронавирусом амбулаторно.

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