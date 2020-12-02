«Разлетаются как горячие пирожки»: зрители скупают билеты в Крымский драмтеатр

На премьеры уже проданы почти все билеты. Фото: Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького/FB

Радостная новость, что во второй половине декабря в Крыму заработают театры, не прошла мимо ценителей прекрасного. К примеру, на премьерные спектакли Крымского академического драмтеатра проданы почти все билеты.

- Истосковался зритель, вот и билеты идут влет как горячие пирожки, - сообщили в театральной кассе.

Речь идет о премьерных постановках. На других спектаклях еще есть возможность побывать, хотя откладывать в долгий ящик приобретение входных билетов не стоит.

- С 20 декабря по 15 января работаем, а потом могут и снова закрыть, - посетовала кассирша.

Кстати, весомую лепту в «дефицит» внес и указ главы республики о том, что наполняемость театра не должна быть больше 30 процентов от общего количества посадочных мест.

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