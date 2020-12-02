В Ялте бездомным будут всю зиму раздавать бесплатные обеды. Фото: официальный сайт администрации Ялты.

В одном из скверов курортной столицы Крыма до конца зимы будут раздавать бесплатные горячие обеды людям без определенного места жительства.

Свою порцию бездомные могут получить ежедневно с 14.00 до 15.00 в сквере Комсомолец. Акцию, которая началась 1 декабря, проходит по инициативе Ялтинского благочиния и при поддержке горадминистрации.

- Мы взяли на себя роль организаторов, продумали, кто должен заниматься приготовлением обедов, их доставкой, определили место для проведения акции и так далее, - рассказала Ирина Романец, слова которой приводят в пресс-службе мэрии.

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