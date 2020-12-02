Жители Крыма смогут искать лекарства в аптеках с помощью телефона

В Крыму разработают приложение для смартфонов, которое поможет в поиске лекарств в аптеках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для пользователей смартфонов, проживающих в Крыму, создадут специальную программу, которая позволит просматривать товары и проверять наличие определенных лекарств в аптеках региона. Уже идет разработка единой базы.

- Надеемся, что мы до конца года попробуем создать такую программу, которая объединит все базы данных всех аптечных сетей в Крыму, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время оперштаба по вопросам распространения COVID-19.

Он уточнил, что в Крыму нет дефицита лекарств, но с периодичностью возникают проблемы с поставками товара в отдельные аптеки региона. Так, люди жалуются на частое отсутствие в продаже парацетамола.

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