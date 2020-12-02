В Симферополе и Севастополе 3 декабря частично отключат электричество

На полуострове будут приводить в порядок электросети.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ энергетиков на время исчезнет электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Зуйская, 24-42 (чет), 27-45 (нечет);
проезд Скалистый, 4-36 (чет), 3-31 (нечет);
ул. Глинки, 2-14 (чет), 1-7 (нечет);
ул. Луговая, 6; переулок Карьерный, 28, 32-48 (чет), 15/7;
ул. Карьерная, 22-34 (чет), 25-47 (нечет); ул. Скалистая, 1-43;
ул. Луговая, 6;
ул. Бородина, 10, 51-53(нечет);
ул. Глинки, 16-58(чет), 9-49 (нечет), 53;
ул. Острякова, 38-44(чет), 29-41(нечет);
ул. Симеизская, 6-38(чет);
ул. Зуйская, 44-46(чет), 47-51(нечет);
пр. Победы, 211а; ул. Дерюгиной
ул. Зуйская, 24-42 (чет), 27-45 (нечет);
проезд Скалистый, 4-36 (чет), 3-31 (нечет);
ул. Карьерная, 22-34 (чет), 25-47 (нечет);
пер. Карьерный, 28;
ул. Скалистая, 2-42 (чет);
ул. Запорожская, 4/9, 15-41(нечет);
ул. Строителей, 14/14;
пер. Строителей, 5-14;
ул. Широкая, 2-4 (чет), 3-11 (нечет);
пер. Широкий, 2-14 (чет), 1-19 (нечет);
ул. Москалева, 9/2
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 13.00
ул. Индустриальная 10, 11, 14, 15, 11-Б
с 8.00 до 17.00
поселок Ласпи (ООО «Реле», ООО «Айдар», б/о «Урочище Ласпи»), б/о Изумруд, мыс Сарыч (кафе «Алие», б/о «Мыс Сарыч», ООО «Ниверон», ФСБ, маяк Сарыч, коттеджи, ООО «Линия»), ЮБК 6 40-45;
ул. Борисова (ООО «ГрандКрымПроект»);
ул. Мельникова 1-13, 15, 18, 21, 24-а, 26-30 (чет), 36, 40;
пер. Арефьева 3, 5, 6-12 (чет), 13-23 (нечет), 27;
ул. Арефьева 1, 2-а, 4, 6-а, 7, 8, 10, 10-а, 11, 12;
ул. Тимма 2-8, 14-26 (чет), 15, 21-27 (нечет), 25, 33, 34, 42-а, 42-в, 44, 48;
ул. Урусова 2, 6, 15-а, 17-а, 18, 23-29 (нечет), 28, 37, 39, 41, 47, 57, 59;
ул. Абазы 2-6 (чет), 4-а, 6-а, 14, 16, 26, 37, 52;
ул. Верещагина 13-23 (нечет), 27-33 (нечет), 43, 45, 47, 55, 57, 72, 74, 76;
ул. Баркасная 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13;
бул. Декоративный 1-11 (нечет);
ул. Парусная 8, 12, 16, 51, 53;
ул. Синютина 9-15 (нечет), 10-18 (чет);
ул. Уланская 2-6;
ул. Связистов 2-8 (чет), 3-15 (нечет), 6/8, 10-28 (чет), 19, 25, 31-39 (нечет), 32, 36, 40, 41;
ул. Матэ Залка 2, 2-а, 6-а, 6, 12;
про. Мачтовый 3, 12;
ул. Драгунская 3-7 (нечет), 4-26 (чет), 15, 17, 17-а, 27-31, 33, 37, 41;
ул. Гусарская 3-15 (нечет);
бул. Английский 7-а, 10-18, 19-а, 19-23, 28-39;
ул. Хомутова 12, 12-а, 14, 16, 18;
ул. Крошицкого 1, 3, 11, 15, 16, 21, 23, 27, 33, 37, 41, 49;
ул. Кавалерийская 1, 5, 5-а, б, 6, 7, 7-б, 9, 10, 11, 24, 26;
пер. 1й Хомутов 9;
пер. 3 Хомутов 5, 6;
ул. А. Ахматовой 13-17 (нечет), 45;
2й пер. Хомутовый 1,3;
ул. Лукомская 3-а, 3-б;
пер. 5-й Хомутовой 4, 6, 11, 15;
ул. Остен-Сакена 12, 14, 20, 22, 23, 31, 32, 35-38, 46-48, 51, 53, 56, 59;
ул. Апошанского 1-13 (нечет), 16, 17, 21-25 (нечет), 30-32, 35, 37, 38-44 (чет), 43, 45;
ул. Ковалевского 1-9, 18, 22, 23-29 (нечет);
ул. Бисти 4, 5, ул. Гарина-Михайловского 5, 6
Максимова дача (ТСН СНТ «Надежда», СТ «Труженик», СТ «Родник», ТСН «Дачный»).
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