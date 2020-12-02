В Симферополе и Севастополе 3 декабря частично отключат электричество

На полуострове будут приводить в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ энергетиков на время исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Зуйская, 24-42 (чет), 27-45 (нечет);

проезд Скалистый, 4-36 (чет), 3-31 (нечет);

ул. Глинки, 2-14 (чет), 1-7 (нечет);

ул. Луговая, 6; переулок Карьерный, 28, 32-48 (чет), 15/7;

ул. Карьерная, 22-34 (чет), 25-47 (нечет); ул. Скалистая, 1-43;

ул. Луговая, 6;

ул. Бородина, 10, 51-53(нечет);

ул. Глинки, 16-58(чет), 9-49 (нечет), 53;

ул. Острякова, 38-44(чет), 29-41(нечет);

ул. Симеизская, 6-38(чет);

ул. Зуйская, 44-46(чет), 47-51(нечет);

пр. Победы, 211а; ул. Дерюгиной

ул. Зуйская, 24-42 (чет), 27-45 (нечет);

проезд Скалистый, 4-36 (чет), 3-31 (нечет);

ул. Карьерная, 22-34 (чет), 25-47 (нечет);

пер. Карьерный, 28;

ул. Скалистая, 2-42 (чет);

ул. Запорожская, 4/9, 15-41(нечет);

ул. Строителей, 14/14;

пер. Строителей, 5-14;

ул. Широкая, 2-4 (чет), 3-11 (нечет);

пер. Широкий, 2-14 (чет), 1-19 (нечет);

ул. Москалева, 9/2

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Индустриальная 10, 11, 14, 15, 11-Б

с 8.00 до 17.00

поселок Ласпи (ООО «Реле», ООО «Айдар», б/о «Урочище Ласпи»), б/о Изумруд, мыс Сарыч (кафе «Алие», б/о «Мыс Сарыч», ООО «Ниверон», ФСБ, маяк Сарыч, коттеджи, ООО «Линия»), ЮБК 6 40-45;

ул. Борисова (ООО «ГрандКрымПроект»);

ул. Мельникова 1-13, 15, 18, 21, 24-а, 26-30 (чет), 36, 40;

пер. Арефьева 3, 5, 6-12 (чет), 13-23 (нечет), 27;

ул. Арефьева 1, 2-а, 4, 6-а, 7, 8, 10, 10-а, 11, 12;

ул. Тимма 2-8, 14-26 (чет), 15, 21-27 (нечет), 25, 33, 34, 42-а, 42-в, 44, 48;

ул. Урусова 2, 6, 15-а, 17-а, 18, 23-29 (нечет), 28, 37, 39, 41, 47, 57, 59;

ул. Абазы 2-6 (чет), 4-а, 6-а, 14, 16, 26, 37, 52;

ул. Верещагина 13-23 (нечет), 27-33 (нечет), 43, 45, 47, 55, 57, 72, 74, 76;

ул. Баркасная 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13;

бул. Декоративный 1-11 (нечет);

ул. Парусная 8, 12, 16, 51, 53;

ул. Синютина 9-15 (нечет), 10-18 (чет);

ул. Уланская 2-6;

ул. Связистов 2-8 (чет), 3-15 (нечет), 6/8, 10-28 (чет), 19, 25, 31-39 (нечет), 32, 36, 40, 41;

ул. Матэ Залка 2, 2-а, 6-а, 6, 12;

про. Мачтовый 3, 12;

ул. Драгунская 3-7 (нечет), 4-26 (чет), 15, 17, 17-а, 27-31, 33, 37, 41;

ул. Гусарская 3-15 (нечет);

бул. Английский 7-а, 10-18, 19-а, 19-23, 28-39;

ул. Хомутова 12, 12-а, 14, 16, 18;

ул. Крошицкого 1, 3, 11, 15, 16, 21, 23, 27, 33, 37, 41, 49;

ул. Кавалерийская 1, 5, 5-а, б, 6, 7, 7-б, 9, 10, 11, 24, 26;

пер. 1й Хомутов 9;

пер. 3 Хомутов 5, 6;

ул. А. Ахматовой 13-17 (нечет), 45;

2й пер. Хомутовый 1,3;

ул. Лукомская 3-а, 3-б;

пер. 5-й Хомутовой 4, 6, 11, 15;

ул. Остен-Сакена 12, 14, 20, 22, 23, 31, 32, 35-38, 46-48, 51, 53, 56, 59;

ул. Апошанского 1-13 (нечет), 16, 17, 21-25 (нечет), 30-32, 35, 37, 38-44 (чет), 43, 45;

ул. Ковалевского 1-9, 18, 22, 23-29 (нечет);

ул. Бисти 4, 5, ул. Гарина-Михайловского 5, 6

Максимова дача (ТСН СНТ «Надежда», СТ «Труженик», СТ «Родник», ТСН «Дачный»).

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