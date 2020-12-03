Погода в Крыму на 3 декабря: сыро и тепло до +13

В Крыму рядовой декабрьский день, который нельзя назвать уютным. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 декабря на Крымском полуострове хозяйничает южная зима.

-В Симферополе переменная облачность. Утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер восточный до11 м/с. Днем тепло до +11°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +13°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 10 м/с. Днем +7…+9°.

Температура воды в Черном море 11°…13°.

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