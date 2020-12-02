Переулок Аэрофлотский в Симферополе будет закрыт до середины декабря

Переулок Аэрофлотский будет закрыт до середины декабря.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Переулок Аэрофлотский Симферополя не откроют до середины декабря. Власти крымской столицы продлили ограничения из-за ремонтных работ.
- Информируем о продлении временного ограничения движения транспортных средств на участке улично-дорожной сети по переулку Аэрофлотский – от улицы Севастопольской до переулка Заводской – до 18.00 13 декабря 2020 года, - уточнили в пресс-службе администрации города.
Жителей и гостей Симферополя попросили тщательнее планировать свой маршрут.
Напомним, улицу перекрыли в 6.00 4 ноября. Запустить движение планировали в 18.00 30 ноября.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50