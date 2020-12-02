На крымскую семью, у которой отобрали приемных детей, не раз составляли протоколы

У многодетной семьи отобрали почти всех детей Фото: Александр ГЛУЗ

На семью из Крыма, у которой забрали приемных детей, полиция неоднократно составляла протоколы, сообщили в администрации Симферопольского района.

- В отношении Тоцких сотрудниками МВД много раз составлялись протоколы по причине неисполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Назначались административные наказания. Также они не вовремя сдавали ежегодные отчеты. Кроме этого, суд установил обстоятельства избиения несовершеннолетней подопечной. Это и стало причиной отстранения Тоцких от обязанностей опекунов органом опеки, - рассказали в администрации.

30 ноября сотрудники управления по делам несовершеннолетних поместили оставшихся без законного представителя детей в государственные учреждения.

- От жителей села, где живет семья Тоцких, в управление по делам несовершеннолетних жалоб не поступало, - добавили в ведомстве.

Напомним, что семья Тоцких воспитывала 15 приемных детей. Одна из девочек обратилась в полицию и сообщила, что ее избивает приемная мать. Суд признал женщину виновной и распорядился забрать малышей. Но семерых воспитанников родители все же не планируют отдавать и удерживают их дома. Проверку законности принятого решения проводит Следственный отдел по Симферопольскому району.

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