В Крыму началась благотворительная акция «Записки Деду Морозу». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Крыма, желающие поздравить воспитанников детских домов, интернатов, а также детей-инвалидов, могут поучаствовать в акции «Записки Деду Морозу».

В регионе мероприятие проводится уже в пятый раз. Чтобы стать участником акции, надо купить подарок и принести его в пункт сбора.

А перед самым Новым годом волонтеры в образах Деда Мороза и Снегурочки будут ездить по городам и селам поздравлять детей.

Напомним, запрет на проведение массовых мероприятий никак не отразится на новогодних утренниках в школах и детсадах. Единственное, чем может отличаться праздник от прошлогодних, - сценарием: роли Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев распределят между детьми.

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