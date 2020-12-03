Коронавирус в Крыму: плюс 244 заболевших за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 2 декабря обнаружили 244 человека с коронавируса. Из них десять человек переносят инфекцию бессимптомно. Из общего числа заболевших 179 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

65 зараженных коронавирусом выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За сутки лаборатории Крыма обследовали 3 930 человек.

Выздоровели с начала пандемии 12 224 человека.

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