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Экономика

С июля 2021 года в Крыму вырастет коммуналка

Сергей Аксенов уже подписал указ об увеличении тарифов
Елена ЛЕЛЮК
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Цены вырастут на воду, электричество, тепло и газ.

Цены вырастут на воду, электричество, тепло и газ.

Фото: из архива "КП"

В Крыму вырастут тарифы на коммунальные услуги с середины 2021 года. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ опубликовали на сайте правительства РК.

На водоснабжение и водоотведение цены поднимут на 3,6%, электричество подорожает на 9%, тепло – на 3,6%.

С 1 июля газ в стоимости поднимется на 5,7%, а за вывоз мусора придется платить больше на 3,6%.

Последний раз тарифы поднимали 1 июля 2019 года. Тогда средняя величина коммунальных тарифов выросла на 4,5%.

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