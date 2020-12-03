В Крыму разработали специальную программу для иностранных студентов

На данный момент в КФУ обучается около двух тысяч студентов из 50 стран мира. Фото: Пресс-служба КФУ

Коронавирус продолжает вносить свои коррективы в систему образования. Теперь Крымский федеральный университет ведет подготовку иностранных студентов по индивидуальным образовательным графикам, сообщили в пресс-службе вуза.

Как сообщил ректор университета Андрей Фалалеев, в университете сейчас рассматривают все возможные изменения для создания новой образовательной среды.

- Например, для первокурсников, которые в большинстве своём ещё даже не приезжали в вуз, мы разработали специальные онлайн-курсы, всё проводим удалённо. При этом дистанционный режим работы даёт нам возможность привлечь большее количество студентов и предложить им более гибкие форматы обучения, - добавил ректор.

Для иностранных студентов, которые не могут приехать в университет, рабочая группа университета также разработала онлайн-курсы и индивидуальные графики дистанционного обучения.

Сейчас университет уже работает над развитием цифровых технологий и организацией специальных площадок для онлайн-обучения студентов, которые находятся на территории полуострова. На данный момент в КФУ обучается около двух тысяч студентов из 50 стран мира.

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