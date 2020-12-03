Украина хочет придумать для Крыма новые санкции и ограничения

Украина пытается сделать жизнь крымчан невыносимой Фото: Евгения ГУСЕВА

На Украине думают над новым наказанием для Крыма, которое смогло бы сделать жизнь жителей полуострова невыносимой, заявил украинский экономист Андрей Клименко во время слушаний в парламенте страны.

- Нужно думать над новыми секторами в законе, которые помогут Украине применить еще больше санкций против России, - заявил он.

По словам Клименко, упор Киев должен сделать на инфраструктурные ограничения.

Напомним, что после возвращения Крыма в состав РФ, Украина лишила полуостров электричества и воды.

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