Работникам крымского порта задолжали больше 2 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В филиале ГУП РК «Крымские морские порты» работникам задолжали выплаты в размере больше 2 миллионов рублей.

О задолженности стало известно во время проверки предприятия «Евпаторийский торговый порт» сотрудникам крымской транспортной прокуратуры. На тот момент без выплат осталось 136 работников.

После вмешательства ведомства директор полностью погасил задолженность, сообщает Крымская газета.

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