«На лечение»: Украинцы пытались попасть в Крым с поддельными справками

Ограничения на пересечение государственной границы начали действовать с 16 марта 2020 года Фото: Архив "КП"

На пропускном пункте «Армянск» сотрудники Погрануправления задержали двух украинцев с поддельными документами. Как сообщили в ведомстве, граждане ехали в Крым «на лечение».

На полуостров пытались въехать 25 летний житель Херсона и 56 летняя жительница Днепропетровской области. На руках у них были поддельные справки «на лечение» в местных больницах и санаториях.

Сотрудники пограничной службы не смогли пропустить предприимчивых украинцев на территорию республики без оснований, поэтому было решено отправить их по обратному маршруту.

Заметим, ограничения на пересечение государственной границы начали действовать с 16 марта 2020 года.

Напомним, после новых ограничений по въезду в Крым предприимчивые граждане «незалежной» решили придумать свои рабочие схемы для въезда на территорию полуострова. Как сообщают в Кабмине Украины, сейчас на полуостров можно попасть только для воссоединения семьи, посещения учебных заведений и для получения лечения.

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