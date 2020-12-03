В Сакском районе нашли бешеную лису

Лисы часто являются переносчиками бешенства. Фото: Сергей Жданов
В Сакском районе обнаружили бешеную лису. Животное забежало в частное домовладение в поселке Журавли, сообщили в пресс-службе Госкомветеринарии РК.
Специалисты госкомитета проводят мероприятия, чтобы заболевание не распространилось дальше.
Ранее село Восход Красногвардейского района Крыма на два месяца закрыли на карантин из-за бешенства кошки.
Бешенство – болезнь, которая поражает головной и спинной мозг.
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