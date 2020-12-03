В Симферополе начали использовать новый вид дорожной разметки. Фото: Антон Гумен / Facebook

На улице Луговой Симферополя использовали новый вид дорожной разметки для обозначения искусственных неровностей дороги.

- Очень радует креативный и грамотный подход к делу работников отдела дорожного хозяйства МБУ «Город», - отметил в своем Facebook директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Гумен.

Сотрудники МБУ «Город» еженедельно обновляют или наносят дорожную разметку.

Напомним, переулок Аэрофлотский в Симферополе не откроют до середины декабря из-за ремонтных работ. Участок дороги от улицы Севастопольской до переулка Заводской перекрыли в начале ноября.

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