На трассе Симферополь – Алушта грузовик упал с обрыва

Мужчина, который находился в грузовике, смог вовремя покинуть транспорт, но без травм не обошлось Фото: Архив "КП"

Во время движения по трассе Симферополь - Алушта грузовик скатился с горного склона автодороги и упал в обрыв, сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС по Крыму.

В четверг утром грузовой автомобиль ехал из Симферополя в Алушту. В какой-то момент водитель автомобиля не справился с управлением. Грузовик съехал с трассы и выехал за пределы автодороги. По информации МЧС, мужчина, который находился в грузовике, смог вовремя покинуть транспорт.

- Сейчас он уже передан сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в алуштинскую больницу, - отметили в пресс-службе ведомства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50