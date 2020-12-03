В Крыму расследуют ряд уголовных дел из-за передачи сиротам непригодного жилья. Фото: Архив "КП"

В Крыму возбудили несколько уголовных дел против должностных лиц из-за предоставления сиротам жилья, непригодного для проживания.

- Уголовные дела возбуждены на основании материалов прокурорских проверок. Более того, проводится ряд проверок по сведениям из СМИ, - цитирует пресс-службу Следкома по Крыму и Севастополю Крым 24.

Порой сироты сами обращаются в правоохранительные органы и рассказывают о своем бедственном положении. Тогда сотрудники проводят проверки и принимают меры.

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