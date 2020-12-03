В Симферополе и Севастополе 4 декабря частично пропадет электричество

Света не будет несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет, потому что будет идти ремонт электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Джанкойская, 148-170 (чет), 145-161 (нечет);

ул. Евпаторийское шоссе, 20, 85-183 (нечет);

ул. Пехотинцев, 2-8 (чет), 1-29 (нечет);

переулок Чокърак, 2-8 (чет);

ул. Весенняя, 1-27 (нечет);

ул. Ларионова, 46-62 (чет), 1, 125-157 (нечет);

ул. Белая, 2-34(чет), 1-37(нечет);

ул. Рыбалко, 3;

ул. Гридасова, 14;

ул. Дмитриева, 2/17, 5;

ул. Механизаторов, 2-16/13 (чет), 1-13 (нечет);

ул. Отважных, 1-27(нечет);

просп. Победы, 298, 310-328(чет);

ул. Тенистая, 2-50(чет);

ул. Дружных, 1-13/16(нечет);

туп. Тенистый, 1-9;

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

ул. Жасминная, 2, 14, 30;

ул. Героев Бреста, 44, 46-А, 46-В, 46-Б;

ул. Героев Сталинграда, 1;

ул. Усадебная, 32; 19, 21, 25;

ул. Клеверная, 10;

ТСН «Океан-99»; ТСН «Якорь»; ТСН «Омега-2»; ТСН СНТ «Рыбак -1А»

с 8.00 до 17.00

ул. Готская, 27;

ул. Фиолентовское шоссе, 5;

пр. Стрелецкий, 37-41(нечет)

с 9.00 до 17.00

ул. Михайловская 26-30,25-33;

ул. Романова 4-А,2,4;

ул. Симонок 4,8-44,35

с 9.00 до 17.00

ул. Романова, 6-18, 19-27;

ул. Слепнева, 41, 43

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50