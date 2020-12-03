В Симферополе и Севастополе 4 декабря частично пропадет электричество

Света не будет несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
4 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет, потому что будет идти ремонт электрооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Джанкойская, 148-170 (чет), 145-161 (нечет);
ул. Евпаторийское шоссе, 20, 85-183 (нечет);
ул. Пехотинцев, 2-8 (чет), 1-29 (нечет);
переулок Чокърак, 2-8 (чет);
ул. Весенняя, 1-27 (нечет);
ул. Ларионова, 46-62 (чет), 1, 125-157 (нечет);
ул. Белая, 2-34(чет), 1-37(нечет);
ул. Рыбалко, 3;
ул. Гридасова, 14;
ул. Дмитриева, 2/17, 5;
ул. Механизаторов, 2-16/13 (чет), 1-13 (нечет);
ул. Отважных, 1-27(нечет);
просп. Победы, 298, 310-328(чет);
ул. Тенистая, 2-50(чет);
ул. Дружных, 1-13/16(нечет);
туп. Тенистый, 1-9;
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 14.00
ул. Жасминная, 2, 14, 30;
ул. Героев Бреста, 44, 46-А, 46-В, 46-Б;
ул. Героев Сталинграда, 1;
ул. Усадебная, 32; 19, 21, 25;
ул. Клеверная, 10;
ТСН «Океан-99»; ТСН «Якорь»; ТСН «Омега-2»; ТСН СНТ «Рыбак -1А»
с 8.00 до 17.00
ул. Готская, 27;
ул. Фиолентовское шоссе, 5;
пр. Стрелецкий, 37-41(нечет)
с 9.00 до 17.00
ул. Михайловская 26-30,25-33;
ул. Романова 4-А,2,4;
ул. Симонок 4,8-44,35
с 9.00 до 17.00
ул. Романова, 6-18, 19-27;
ул. Слепнева, 41, 43
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