Погода в Крыму на 4 декабря: без осадков и тепло до +13

Температура воды в Черном море 11°…13°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
4 декабря на Крымском полуострове переменная облачность - везде и повсюду.
- В Симферополе без осадков. Ветер восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: без осадков. Ветер восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
На Южном берегу Крыма без осадков. Ветер восточный до 15 м/с. Днем +11…+13°.
В Керчи без осадков. Ветер восточный, северо-восточный до 14 м/с. Днем тепло до +9°.
Температура воды в Черном море 11°…13°.
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