В Евпатории 81-летняя женщина упала в техническую траншею. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожилая жительница Евпатории, возвращавшаяся домой вечером, упала в траншею. Самой выбраться женщина не смогла, потребовалась помощь спасателей.

В службу спасения о том, что на улице Первомайская прибрежного города 81-летняя женщина упала в траншею, очевидцы сообщили в 20.51.

На место происшествия оперативно выехала бригада спасателей «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек.

По прибытии выяснилось, что пенсионерка шла домой и, не заметив технической траншеи, провалилась в нее. С помощью мягких носилок пострадавшую вытащили и передали сотрудникам «скорой помощи».

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