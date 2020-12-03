К реализации проекта «Лавандовый пояс» подключился Красногвардейский район

В селе Пятихатка уже высадили порядка 2 тысяч саженцев. Фото: официальный сайт Министерства сельского хозяйства РК.

В нескольких сельских поселениях Красногвардейского района высадят лаванду. На данный момент около 2 тысяч саженцев появилось в районе новой спортивной площадки села Пятихатка.

- В Крыму продолжается реализация Республиканского социального проекта «Лавандовый пояс». Красногвардейский район с легкостью подхватил эту инициативу от Джанкойского и Нижнегорского районов, - уточнил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Он также добавил, что к реализации Республиканского социального проекта «Лавандовый пояс» подключили представители местных администраций, сотрудники Министерства сельского хозяйства РК, а также волонтеры и школьник.

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