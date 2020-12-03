«Добрая традиция»: Аксенов объявил 31 декабря выходным днем в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря выходным днем. Фото: Сергей Аксенов / Facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих, их заместителей и других работников подведомственных организаций и учреждений.

- Это уже стало доброй традицией, поскольку в этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами, - отметил Аксенов.

Он напомнил жителям Крыма о нестабильной эпидемиологической обстановке и порекомендовал оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных.

- В очередной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год, - подчеркнул глава РК.

Соответствующие документ опубликуют на официальном сайте правительства Крыма.

Напомним, в 2019 году 31 декабря также был в Крыму нерабочим днем.

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