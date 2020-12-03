В ООН примут резолюцию по безопасности в Черном и Азовском морях

Корабль управления «Донбасс». Фото: Пресс-служба Погрануправления ФСБ России

Генассамблея ООН на следующей неделе планирует принять резолюцию по обеспечению безопасности в регионе Черного и Азовского морей. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседания Совета глав МИД ОБСЕ.

- Наш общий интерес заключается в том, чтобы восстановить безопасность и стабильность в регионе Азовского и Черного морей. Резолюция Генассамблеи ООН по этому вопросу будет принята на следующей неделе в Нью-Йорке. Она направлена на достижение этой цели, и я призываю страны - участницы ОБСЕ поддержать ее, - сказал он.

Также глава МИД Украины напомнил о создании так называемой Крымской платформы, которая «поможет» вернуть Крым. Кулеба отметил, что платформа будет координировать действия международного механизма сотрудничества.

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