Власти Крыма выставили на продажу базу отдыха «Прибой»

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В Коктебеле выставили на продажу несколько объектов недвижимости, расположенных на территории бывшей базы отдыха «Прибой».

- Предоставить согласие на отчуждение недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» путем проведения аукциона, - сказано в распоряжении Совмина РК опубликовано на правительственном портале республики.

Согласно документу, минимальная стоимость объектов недвижимости составляет 76,4 миллиона рублей. В общем на продажу выставили 75 позиций – это спальные и административные корпуса, а также хозяйственные блоки, проходные и гаражный бокс, а также лестницы, замощения, берегоукрепительные объекты.

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