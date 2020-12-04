Крымчанина хотят привлечь к ответственности за избиение волка

Фото: Архив "КП"

В прокуратуре РК требуют возбудить уголовное дело в отношении мужчины, который избил волка на глазах у ребенка.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в соцсети было обнаружено видео, на котором мужчина наносит тупым предметом удары животному, похожему на волка, в присутствии малолетнего ребенка.

По факту размещения в интернете видео с жестоким обращением с животным прокуратура Черноморского района организовала проверку. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по пунктам «б», «г» части 2 статьи 245 УК РФ - жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье в присутствии малолетнего c публичной демонстрацией в сети интернет.

Напомним, что жителя поселка Новофедоровка привлекли к ответственности за аналогичное преступление: он избил животное на глазах у своего ребенка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50