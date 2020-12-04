«ВАД» проектирует в Крыму строительство двух дорог к морю

Обе дороги сократят путь к морю, проезжающим по «Тавриде» людям Фото: Григорий Назаров / Facebook

С компанией «ВАД» Служба автомобильных дорог Крыма подписала еще один контракт. Теперь подрядчики займутся проектированием строительства двух дорог от трассы «Таврида». В планах создать юго-восточный обход Симферополя и восстановить дорогу Белогорск - Приветное.

Всего на проектирование потратят 6 миллиардов рублей. Белогорск-Приветное обойдется в 1,4 миллиарда, а обход Симферополя в 1,6.

«Тавриду» с дорогой на Южный берег Крыма будет соединять Юго-восточный обход. Начнется линия около села Донское, в объезд столицы и многих поселков. Выезжать люди будут на алуштинскую трассу после поселка Перевальное. Строительство оценили в 32 миллиарда рублей.

Быстрее добраться от трассы «Таврида» к морю около Алушты также можно будет через дорогу Белогорск - Приветное.

Кроме этого, в рамкам нацпроекта в этом году восстановили 10,3 километра трассы от Белогорского карьероуправления до села Красноселовка.

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