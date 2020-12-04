В международном аэропорту Симферополь открыли специальный зал для инвалидов

Для того, чтобы забронировать онлайн-услугу достаточно зайти в специальный раздел и подать заявку. Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь

В международном аэропорту Симферополь начали использовать новые практики обслуживания инвалидов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Теперь для людей с ограниченными возможностями открыли новый оптимизированный зал ожидания, который оснащен системой аудиовизуального информирования пассажиров о рейсах. Заказ персональной помощи стал доступен в онлайн режиме на официальной сайте аэропорта.

Для удобства маломобильных пассажиров специальным образом расставили кресла, чтобы обеспечить свободное передвижение на инвалидных креслах, а каждый ряд кресел оснащен розетками.

Для того, чтобы забронировать онлайн-услугу достаточно зайти в специальный раздел и оформить заявку на получение персональной помощи.

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