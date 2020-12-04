Еще восемь человек умерли в Крыму от Covid-19

С начала эпидемии коронавирусом заразилось больше 16 тысяч крымчан. Фото: Сергей Аксенов/Facebook

За сутки от коронавируса в Крыму скончались еще восемь человек. Такую статистику предоставил Минздрав РК.

С начала года пандемия унесла жизни 315 крымчан с диагнозом коронавирусная инфекция.

Ранее КП-Крым писала, что за 3 декабря в республике подтвердили 251 случай Covid-19. С начала пандемии вирус зафиксировали у 16 314 жителей региона. Вылечиться получилось у 12 374 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50