Власти Симферополя запретили парковку в районе республиканского военкомата. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе на участке дороги от улицы Киевской до здания Военного комиссариата РК запретят парковку.

- В связи с необходимостью обеспечения деятельности военного комиссариата и недопущения систематического перекрытия проездов до конца 2020 года планируется установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на проезде от улицы Киевская к зданию №152 на этой улице, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Автолюбителей местные власти попросили учитывать этот факт при планировании маршрутов.

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