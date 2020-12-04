В Крым не пустили гражданку Украины с поддельным паспортом

фото: Архив "КП"

На границе Крыма с Украиной задержали иностранку, которая пыталась проехать в Крым по поддельным документам.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК, гражданку Украины задержали в пункте пропуска «Армянск». Проверка установила, что паспорт не принадлежит женщине.

Нарушительница пояснила пограничникам, что она использовала поддельный паспорт на чужое имя, чтобы обойти временные ограничения, связанные с въездом/выездом иностранных граждан на территорию России в связи с распространением коронавируса.

При этом гражданка отметила, что на украинском КПП у нее не было проблем.

Сейчас проводится дополнительная проверка, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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