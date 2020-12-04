Мягко доводим нашу позицию по Крыму: Песков рассказал об отношениях России с Турцией

Пресс-секретарь президента отметил, что отношения между Россией и Турцией важны для Москвы и Анкар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одно из серьезных разногласий между Москвой и Анкарой - это позиция турецких властей по Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что российско-турецкие отношения носят взаимовыгодный характер.

- Отношения основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга. Однако Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму, - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что отношения между Россией и Турцией важны для Москвы и Анкары, однако вопрос принадлежности Крыма уже решен, и он «не может обсуждаться никак».

Напомним, что после референдума, проведенного в 2014 году, Крым стал российским регионом. Принадлежность полуострова не признали ряд стран, среди них и Турция.

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