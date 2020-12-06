В Симферополе и Севастополе 7 декабря частично пропадет электричество

Свет исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет, потому что будет идти ремонт электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Мате Залки, 1, 1а, 3, 5, 9, 11, 17а;

ул. Киевская, 5, 7, 11-15/2 (нечет);

ул. Коцюбинского, 2-14 (чет), 1-19 (нечет);

ул. Лебедева, 1-25; ул. Солнечная, 1-33;

переулок Ялтинский, 8-15;

ул. Бабушкина, 2-30/61 (чет), 1-29/94 (нечет);

ул. Ладыгина, 2-20 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Белая, 2-34(чет), 1-37(нечет);

ул. Рыбалко, 3;

ул. Гридасова, 14;

ул. Дмитриева, 2/17, 5;

ул. Механизаторов, 1-8;

ул. Отважных, 34-42(чет), 1-39(нечет);

просп. Победы, 298, 310-328(чет);

ул. Зуйская, 24-42 (чет), 27-45 (нечет);

проезд Скалистый, 4-36 (чет), 3-31 (нечет);

ул. Карьерная, 22-34 (чет), 25-47 (нечет);

пер. Карьерный, 28; ул. Скалистая, 2-42 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 14.00

пр. Победы, 74-А, 76-84;

ул. Ревякина, 101

с 9.00 до 17.00

ул. Яблочкова, 14, 22-30, 7-А, 13-А, 5-13, 13-Б;

ул. Каширская, 1-А, 1-Б;

ул. Карьерная, 38-48, 11-15;

ул. Комиссара Морозова, 2, 4, 6, 8;

ул. Вильямса, 1;

ул. Механизаторов, 4-12;

ул. Парниковая, 14, 1, 2, 3-7, 17-19;

ул. Передовая, 14, 16, 20, 11;

ул. Тимирязева, 4-20, 20-А, 1-17

ул. Михайловская, 26-30, 25-33;

ул. Романова, 2-18, 19-27;

ул. Симонок, 2, 4, 8-44, 35;

ул. Гвардейская, 20-А, 20

ул. Ковпака, 26-38;

ул. Авдеева, 2-10, 5-17;

ул. Льва Толстого, 39-45, 48-58;

ул. Матюшенко, 16, 1, 11-17, 21

ул. Благодатная, 2-20, 1, 1-А, 23-Б, 1-17;

пер. Благодатный, 23-Б, 25

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