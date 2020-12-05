Погода в Крыму на 5 декабря: без осадков и тепло до +12

В Крыму действует штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 декабря на Крымском полуострове повсеместно переменная облачность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе без осадков. Ветер восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: без осадков. Утром на побережье туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма без осадков. Ветер восточный до 15 м/с. Днем +11…+13°.

В Керчи без дождя. Ветер восточный, северо-восточный до 15 м/с. Днем тепло до 7°.

Температура воды в Черном море 10°…13°.

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