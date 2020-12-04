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Глава Крыма угрожает недобросовестным подрядчиком прокуратурой

Он также призвал мэра крымской столицы Елену Проценко не быть такой уверенной
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Глава Крыма угрожает недобросовестным подрядчиком прокуратурой.

Глава Крыма угрожает недобросовестным подрядчиком прокуратурой.

Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов угрожает недобросовестным подрядчиком правоохранительными органами и прокуратурой.

- Я лично подпишу в прокуратуру заявление, в счетную палату по всем этим подрядчикам без исключения. Правоохранительные органы будут заниматься отдельно, перепроверять все до копейки, что было сделано, и не только по проблемным объектам, - подчеркнул глава республики во время совещания по вопросам строительства.

Помимо этого, он обратился к главе администрации крымской столицы Елене Проценко по поводу подрядчика, который срывает сроки строительства парка по улице Киевской в районе гостиницы «Москва».

- Я там был уже на этом объекте. Люди говорили, что спит один человек в будке и ничего не происходит. Не будьте такими оптимистичными, особенно когда вас обманули уже не один раз, - подчеркнул глава Крыма.

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