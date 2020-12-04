Забор на Южнобережном шоссе в районе поселка Никита снесли. Фото: пресс-служба администрации Ялты.

Нелегальный забор на Южнобережном шоссе недалеко от поселка Никита снесли. Демонтажем занимались работники ДЖКХ и МУП «ОУК», поскольку собственник ограждения убрать его самостоятельно так и не удосужился.

По словам начальника Департамента муниципального контроля Ялты Андрея Борисенко, забор раздражал местных жителей.

- 17 ноября этого года было подписано Постановление администрации города о приведении участка в исходное состояние путем демонтажа данного некапитального металлического ограждения, - уточнил Борисенко, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Он добавил, что средства, за которые происходил снос объекта, взыщут с владельца ограждения.

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