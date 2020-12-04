Какая погода ждет крымчан на выходных

В воскресенье в Крыму похолодает еще больше, но будет солнечно и без осадков Фото: Архив "КП"

На предстоящих выходных крымчан могут ждать резкие перепады температуры.

В пятницу над полуостровом пройдет юго-западный гигантский антициклон, который уже принес морозы на Урал и Сибирь, поэтому уже в субботу можно будет почувствовать похолодание. Ночью температура опустится до +2, а днем будет уже выше 5 градусов со знаком плюс, отметил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его данным, в воскресенье в Крыму похолодает еще больше, но будет солнечно и без осадков.

Ветер продолжит усиливаться до 5-10 м/с. Ночью 0…+5, днем +1…+6. Это ниже нормы. Такие «температурные горки» ждут крымчан в течение трех суток, - заключил синоптик.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50