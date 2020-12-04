Крымские власти поддержали законопроект о запрете веселящего газа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запрет на широкое распространение веселящего газа, вдыхание которого приводит в эйфорию, поддержали крымские власти. За проект Федерального закона проголосовало 74 человека.

На сегодняшний день вещество рекламируется как средство развлечения, но употребление закиси азота, по данным Минздрава России, может привести к нарушению ритма сердца, кровообращения, дыхания и даже смерти. Летальные случаи в практике медиков уже были.

Принятие законопроекта на федеральном уровне, пишет Крымская газета, даст возможность своевременно пресекать распространение веселящего газа для развлечений. Но на его использовании по назначению – в медицинских, промышленных и технических целях – запрет никак не отразится.

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