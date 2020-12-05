В Крыму за сутки выявили 261 заболевших коронавирусом

Работы у медиков меньше не становится. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что за минувшие сутки в регионе зафиксирован 261 случай коронавирусной инфекции. У 24 заболевших ковидом, хворь ни как себя не проявляла – не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 200 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил руководитель региона.

Всего сотрудники крымских лабораторий за минувшие сутки провели тесты на новую коронавирусную инфекцию у 4559 человек.

За все врем пандемии 12 663 пациентов сумели победить грозную инфекцию и выздороветь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50