Погода в Крыму на 6 декабря: ветер и тепло до +9

Вода в море остыла до +10°…13°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 декабря на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. На большей части территории будет переменная облачность.

- В Симферополе без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром на побережье туман. Ветер днем северо-восточный 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +9°.

На Южном берегу Крыма без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.

В Керчи сухо. Ветер восточный, северо-восточный до 24 м/с. Днем тепло до +3°.

Температура воды в Черном море 10°…13°.

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