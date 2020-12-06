На Крымском полуострове займутся реконструкцией очистных сооружений

В Коктебеле нет очистных сооружений. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Канализация – это больная тема на полуострове: до сих в Черное море прибрежные города и поселки сливают неочищенные стоки, содержащие массу вредной химии.

Министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов сообщил в эфире телеканала «Миллет», что есть подвижки к изменениям в лучшую сторону.

Он рассказал, что реконструкция 13 канализационно-очистных сооружений, попавших в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя, начнется после нового года.

Основная часть объектов находится на Южном берегу Крыма.

- По двум объектам есть положительное заключение экспертизы, и в следующем году начинаем строить. По 11 объектам в начале следующего года мы приступим к проектированию, - отметил чиновник.

Современные очистные сооружения, к примеру, появятся в поселке Оленевка Черноморского района, Коктебеле, Орджоникидзе.

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