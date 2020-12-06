В Крыму за сутки выявили 263 случая коронавирусной инфекции

В Крыму действует масочный режим, который сдерживает наступление ковида. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

За минувшие сутки в Республике Крым медики зафиксировали 263 случая коронавирусной инфекции. У 9 человек хворь проходила без температуры, потери обоняния и других симптомов.

- Из общего количества заболевших 210 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил в соцсетях глава РК Сергей Аксенов.

В общей сложности за прошедшие 24 часа в регионе тесты на новую коронавирусную инфекцию сдали 4792 человека.

За все время пандемии врачи вернули здоровье 12 708 заболевшим ковидом.

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