«ЛизаАлерт» Крым ищет 18-летнюю девушку

Рая Бабаханян. Фото:«ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым просит помочь найти человека.

Фото:«ЛизаАлерт» Крым/VK

Девушка худенькая, рост 160 сантиметров, глаза карие, черные волосы до талии.

Рая Бабаханян была одета в куртку и вязаный костюм розового цвета, обута в черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о девушке, просят сообщить по телефону:

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